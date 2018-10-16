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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 10:00 16.10.2018 - 10:00

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Проект, в рамках которого планировалось установить новый рекорд наземной скорости, столкнулся с финансовыми проблемами, сообщает BBC.

Сверхзвуковой болид Bloodhound, как предполагалось, будет способен разогнаться до 1600 км/час. Автомобиль с реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200, который используется в истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon, уже собран.

Однако в британской компании Bloodhound Programme Ltd, занимающейся его разработкой, ввели внешнее управление.

Внешние управляющие из компании FRP Advisory уже начали переговоры с потенциальными покупателями. Однако без инвестиций проект может свернуться уже в ближайшие недели.

"У нас есть юрлицо, которое передано под внешнее управление, потому что у него закончились деньги, - объясняет Эндрю Шеридан из FRP Advisory. - Но проект очень даже жив и подходит к своей кульминации. Для его завершения необходимо около 25 млн фунтов стерлингов ($33 млн), поэтому сейчас мы ищем инвестора - богатого человека или компанию".

Bloodhound Programme Ltd - частная компания, она собирала деньги в виде пожертвований, средств спонсоров и партнеров. Такая модель финансирования не позволила собрать достаточно средств, чтобы держать на плаву такой сложный проект.

Последние два-три года были особенно сложными. Во-первых, перспектива Brexit негативно повлияла на общий инвестиционный климат. Во-вторых, многие крупные бренды все чаще предпочитают рекламу в соцсетях размещению логотипа на борту автомобиля.

Основная конструкция автомобиля готова, в октябре прошлого года Bloodhound провел пробные испытания на скорости 320 км/ч на взлетной полосе аэропорта Ньюки в Корнуолле (Великобритания). Готов также ракетный двигатель норвежско-финской компании Nammo, который закрепят сзади автомобиля, чтобы вывести его на сверхзвуковую скорость.

Кроме того, трасса, на которой автомобиль должен побить мировой рекорд наземной скорости, тоже подготовлена. Власти Северо-Капской провинции в ЮАР расчистили от камней 18-километровый участок дна высохшего озера Хакскин Пан.

"Как только мы получим финансирование или хотя бы увидим его признаки, команда будет готова вернуться к работе. Через 10 месяцев после этого мы будем уже в ЮАР", - заявил главный инженер Bloodhound Марк Чапмэн.

Чтобы достичь скорости в 1600 км/ч, Bloodhound надо будет развить тягу в 21 тонну, что обеспечат три двигательные установки. Первая - реактивный двигатель Rolls Royce, он разгонит Bloodhound до 320 км/ч. Вторая - гибридные ракеты Nammo мощностью 135 тыс. лошадиных сил, которые вытолкнут автомобиль за звуковой барьер. Третий тип мотора - сверхмощный 5-литровый восьмицилиндровый двигатель Jaguar, который обеспечит перекачку топлива в ракету.

Нынешний рекорд по скорости составляет 1228 км/ч, он был установлен в 1997 году также британским автомобилем Thrust.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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