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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 15:38 21.06.2018 - 15:38

Рим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в четверг после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что предложенный проект совместного заявления лидеров ЕС по мигрантам, которое должно быть обнародовано 24 июня, будет отложен из-за "недопонимания".

"Со мной только что связалась канцлер Ангела Меркель, обеспокоенная тем, что я могу пропустить воскресную встречу в Брюсселе по миграции. Канцлер заявила, что произошло "недопонимание". Проект текста заявления, предложенный вчера, будет отложен", - написал итальянский премьер на своей странице в "Фейсбуке".

На встрече лидеров ЕС в Брюсселе 24 июня ожидалось принятие совместного заявления по миграционному кризису. В предложенном накануне проекте заявления предлагалось призвать всех мигрантов в Европе вернуться в те европейские страны, куда они прибыли и где они зарегистрировались. Это может привести к значительному увеличению числа беженцев в странах на берегу Средиземного моря - в частности в Италии - куда прибывает большинство судов с нелегальными иммигрантами из Африки.

Ранее Дж.Конте заявлял, что при таких формулировках в итоговом заявлении он намерен пропустить встречу лидеров ЕС в Брюсселе по миграции.

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