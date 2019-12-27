Этот контент был опубликован 27 декабря 2019 г. 20:52

Дубай. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Тегераном иракские политические силы раскритиковали президента Ирака Бахрама Салеха за то, что он подал прошение об отставке, отказавшись признать выбор кандидатуры Асаада Аль-Эйдани на пост премьер-министра, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Мы знаем, что он выполняет волю США, нацеленных на то, чтобы ввергнуть страну в хаос", - цитирует агентство выдержки из заявления местной шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла".

Также в группировке назвали намерение Салеха уйти в отставку "подозрительным".

Кроме этого, ориентирующиеся на Иран силы заявили, что президент нарушил конституцию, "отказавшись от выполнения собственных обязанностей", которые заключаются в подтверждении кандидатуры на пост премьера, выбранной самым многочисленным блоком в парламенте.

Отмечается, что проиранские силы также предупредили Салеха не назначать премьером кого-либо, кто может быть "американским агентом".

Накануне сообщалось, что Салех подал иракскому парламенту прошение об отставке.

По данным СМИ, такое решение Бахрам Салех принял в знак протеста против выбора на пост премьер-министра Асаада Аль-Эйдани, кандидата от проиранского блока в парламенте Ирака. Конституция не позволяет Салеху отвергнуть кандидата на пост премьера.

Это событие имело место на фоне политического кризиса в стране: в Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

1ви аю

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