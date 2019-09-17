Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 12:03

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемые Ираном бойцы подверглись авиаудару в Сирии вблизи границы с Ираком, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на очевидцев, близких к сирийской оппозиции.

О жертвах не сообщается. Авиадар был нанесен в провинции Дэйр-эз-Зор в городе Абу-Кемаль. Кто именно нанес авиаудар, неизвестно.

На прошлой неделе в этом же районе в результате атаки с воздуха погибли 18 проиранских бойцов. Тогда также было неизвестно, кто именно нанес удар, однако источник в силах безопасности Сирии заявил агентству, что это были израильские самолеты.

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