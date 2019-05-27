Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 18:44

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Суд ЕС в Люксембурге в понедельник вынес решение, согласно которому германские прокуратуры не имеют права выдавать европейские ордера на арест, передает радиостанция "Немецкая волна" со ссылкой на судебное постановление.

Существует опасность, что прокуратуры ФРГ при принятии решений о выдаче европейских ордеров на арест "непосредственно или опосредованно следуют предписаниям и отдельным указаниям таких исполнительных органов, как министерство юстиции".

Отмечается, что прокуратуры немецких городов Любека и Цвикау, которые обозначены в рассматриваемых делах, "не независимы от органов исполнительной власти, так как являются частью административной иерархии, возглавляемой Минюстом", говорится далее в постановлении суда.

Ввиду этого "есть опасность оказания политического влияния".

Этот вопрос рассматривался по запросу двух ирландских судов, в которые в свою очередь обратились двое литовцев и один гражданин Румынии.

Они хотели оспорить европейские ордера на их арест, выданные прокуратурами Любека и Цвикау и Генпрокуратурой Литвы в связи с обвинениями в умышленном убийстве, нанесении тяжелых телесных повреждений, краже с применением оружия и разбое.

1кю ар

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