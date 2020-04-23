Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 17:40

Берлин. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Берлина расследует дела о мошенничестве в связи с получением так называемых корона-субсидий, как сообщает ведомство в четверг, в общей сложности речь идет о 46 случаях мошенничества.

"С начала апреля 2020 года прокуратура Берлина расследует 46 случаев в отношении в общей сложности 55 подозреваемых в деле о мошенничестве с субсидиями в связи с коронавирусом", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы.

Речь идет о мошенничестве на сумму около 700 тыс. евро, сообщает ведомство. Новый "преступный феномен" был зафиксирован в конце марта, первое дело было заведено 1 апреля 2020 года.

Ранее в апреле власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ из-за мошенничества приостановили выплаты помощи, назначенной частным предпринимателям в связи с пандемией коронавируса. Через "фейковые" страницы в интернете мошенники размещали фальшивые формуляры для заявок о финансовой помощи и в собственных целях использовали полученные таким образом данные предпринимателей.

Правительство ФРГ приняло решение в свете пандемии коронавируса выплачивать частным предпринимателям с компаниями, в которых занято до пяти человек, до 9 тыс. евро единовременной помощи, а компаниям с занятостью до 10 человек - до 15 тыс. евро единовременной помощи. Компании, в которых работает до 50 сотрудников, могут запросить 25 тыс. евро помощи.

Выплаты призваны поддержать частных предпринимателей, которые остаются без заказов и гонораров из-за ограничительных мер в сфере общественной жизни, принятых правительством ФРГ.

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