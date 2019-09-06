Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 18:52

Мадрид. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Венесуэлы открыла расследование в отношении лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, его обвиняют в предательстве интересов родины, заявил журналистам в пятницу генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

По его словам, расследование связано с планами отказа от претензий Венесуэлы на Эскибо - спорный участок территории на границе с Гайаной.

"Будут расследованы переговоры Гуайдо об отказе от исторических претензий нашей страны на территорию Эскибо", - сказал генпрокурор Венесуэлы.

Гуайдо признан временным президентом Венесуэлы в 50 странах мира.

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