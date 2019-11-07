Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 16:50

Москва/Вена. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Экс-директор департамента министерства культуры РФ Борис Мазо задержан правоохранительными органами Австрии по испанскому запросу, вопрос о помещении под стражу решит суд, сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель австрийской прокуратуры Нина Буссек.

"Подтверждаю задержание россиянина по запросу Испании", - сказала Буссек.

По ее словам, вопрос о помещении под стражу задержанного будет решать суд. При этом представитель прокуратуры не уточнила, когда пройдет заседание.

Ранее о задержании бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи, сообщили в испанской полиции.

По информации ведомства, также задержаны бывшая супруга и сын Мазо.

Европейские правоохранительные органы считают, что россияне могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были в результате преступлений в России.

Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил агентству, что претензии к семье Мазо, в частности, связаны с особняком в Испании стоимостью более 4 млн евро.

В России Мазо заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному о хищении не менее 450 млн рублей из бюджета, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому обвиняемым также проходит бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов.

Также российское следствие считает, что Мазо, Пирумов и другие их соучастники легализовали похищенные порядка 800 млн рублей, предназначенных для выполнения строительных работ в Эрмитаже (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году Мазо вместе с Пирумовым был осужден по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов - к реальному лишению свободы, но освобожден от наказания за его отбытием под стражей.

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