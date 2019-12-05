Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 15:42

Иерусалим. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Израиля намерена предъявить обвинения семи близким соратникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о конфликте интересов в сделке о приобретении Израилем немецких подлодок и кораблей на $2 млрд, сообщает Associated Press.

Самого премьера в рамках этого дела, известного, как "дело 3000" или "дело о субмаринах" также допрашивали, но как свидетеля, а не как подозреваемого.

Одним из тех, кому следствие готовится предъявить обвинения, является Давид Шимрон, личный адвокат Нетаньяху и его племянник. Следствие полагает, что он использовал свое влияние на премьера в процессе заключения сделки. Также обвинения будут предъявлены Давиду Шарану, который ранее возглавлял офис премьера, и бывшему командующему ВМС ЦАХАЛа Элиэзеру Марому.

Среди обвинений, которые прокуратура готовится предъявить - взяточничество, мошенничество и отмывание денег.

Нетаньяху ранее заявил, что считает невиновными этих трех граждан. Он считает, что обвинения сфабрикованы предвзятой системой правосудия.

В "деле 3000" следствие расследовало процесс заключения сделок на поставки немецким концерном Thyssenkrupp подводных лодок и кораблей для ВМС ЦАХАЛ.

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