Брюссель. 30 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Следствие по делу сбитого в Донбассе летом 2014 году Boeing "Малайзийских авиалиний" продолжает изучать роль ополченца Донбасса Владимира Цемаха, решение о его доставке в суд не принято, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Украина" представитель Государственной прокуратуры Нидерландов, которая расследует факт падения рейса MH17, Брехтье ван де Моосдэйк (Brechtje van de Moosdijk).

"Государственная прокуратура Нидерландов рассматривает господина Цемаха как подозреваемого, но решение о том, доставлять или нет его в суд, еще не принято", - сообщила де Моосдэйк.

Она пояснила, что для принятия решения о привлечении человека к ответственности требуется больше доказательств, чем для принятия решения о признании лица подозреваемым. "Расследование роли Цемаха в катастрофе рейса MH17 все еще продолжается", - добавила представитель прокуратуры.

Boeing "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком на не подконтрольной Украине территории. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Прокуратура Нидерландов считает, что Цемах владеет важной информацией. Ранее он проживал в городе Снежное, а в 2014 году в начале вооруженного конфликта в Донбассе он стал там командиром ПВО в ополчении.

В конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Во время содержания в Киеве международная следственная группа несколько раз допрашивала Цемаха о его причастности к катастрофе малайзийского лайнера, однако 7 сентября прошлого года он был передан РФ в рамках обмена заключенными с Украиной. Прокуратура Нидерландов потребовала его ареста с целью экстрадиции.

19 ноября 2019 года прокуратура Нидерландов получила уведомление российских властей о том, что просьба об аресте Цемаха не может быть исполнена, поскольку информация о его местонахождении в РФ отсутствует, и по сообщениям СМИ он вернулся домой на востоке Украины, откуда не может быть выдан.

Прокуратура Нидерландов утверждает, что ситуация вокруг Цемаха не повлияет на начало уголовного процесса по делу о крушении рейса МН17, который начнется 9 марта в здании суда Судебного комплекса в Схипхол (Justitieel Complex Schiphol). На этот день в суд вызваны четверо подозреваемых: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. В их случае судья, рассмотрев обвинения, вынесет свое решение.

Яч

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