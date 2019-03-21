Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 12:23

Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Нидерландов предъявит обвинения в терроризме 37-летнему Гёкману Танышу - основному подозреваемому по делу о стрельбе в Утрехте, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Г.Таныш предстанет перед судом в пятницу. Заседание пройдет за закрытыми дверями. Ожидается, что его обвинят сразу по нескольким пунктам, в том числе, связанным с террористической деятельностью.

В прокуратуре также отметили, что вместе с полицией продолжают расследование относительно того, "действовал ли (Г.Таныш - ИФ), руководствуясь исключительно террористическим мотивом, или же на него повлияли и личные проблемы в сочетании с радикальными взглядами".

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Ранее мэр Утрехта Йан фон Занен заявил, что полиция предполагает, что произошедшая стрельба была терактом.

Личность Г.Таныша была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Г.Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального.

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