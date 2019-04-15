Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 21:49

Париж. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Парижа в понедельник приступила к расследованию обстоятельств пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщает телеканал BFM-TV.

Пожар в соборе начался в понедельник около 18:50 по местному времени (19:50 мск). Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные бригады предпринимают максимальные усилия с целью взять под контроль распространение огня в Соборе.

В результате мощного пожара в понедельник крыша собора полностью обрушилась.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

1бф аю

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