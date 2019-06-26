Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:50

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Парижа в среду отвергла криминальный след в деле о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и открыла расследование по фактам нарушения правил предосторожности и безопасности.

В коммюнике, распространенном прокуратурой, отмечается, что причинами пожара могли стать непотушенная сигарета или нарушения в электросистеме.

"В настоящий момент нет никаких доказательств предположения о криминальной подоплеке происшествия. Хоть и были выявлены некоторые неисправности, проведенное расследование на данный момент не позволяет определить причины пожара", - сообщил прокурор Парижа Реми Хейц.

По его словам, следователи разрабатывают несколько версий - непотушенная сигарета или неполадки в системе электросети, однако ни одной из них нельзя сейчас отдать предпочтения.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, полагая, что работы займут куда больше времени.

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