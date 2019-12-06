Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 19:32

Берлин. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура Германии начала свое расследование в отношении подозреваемых в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает в пятницу журнал Spiegel.

Расследование получило название Novi, по информации издания, у генпрокуратуры есть указание на то, чтоб оба агента, которых подозревают в отравлении, перед поездкой в Великобританию находились в Германии.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь нашли в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в английском городе Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "новичок", эти выводы подтвердила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Лондон возложил ответственность за покушение на Скрипалей на Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

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