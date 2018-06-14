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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:06 14.06.2018 - 12:06

Берлин. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ сообщила в четверг, что подозревает гражданина Туниса в производстве биологического оружия, судья выдал ордер на арест мужчины.

По данным следствия, подозреваемый у себя дома занимался выработкой высокотоксичного яда рицина.

"Генпрокуратура вчера (13 июня 2018 года) получила у следственного судьи Верховного суда ордер на арест 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х. Его подозревают в умышленном производстве биологического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Мужчину также подозревают в попытке подготовки теракта.

Тунисец был задержан в Кельне 13 июня после обыска в его квартире. По данным генпрокуратуры, примерно с середины мая он начал покупать оборудование и сырье для производства яда. "В том числе, у интернет-продавца он купил 1 тысячу семян клещевины, а также электрическую мельницу для кофе. В начале июня подозреваемый продолжил свои занятия и успешно произвел рицин", - сказано в заявлении ведомства.

Рицин был найден у задержанного дома.

В то же время, как отмечает прокуратура, пока не понятно, планировал ли задержанный теракт на почве исламистских убеждений.

"Участия подозреваемого в террористическом объединении не установлено, указаний на место и время конкретного запланированного теракта нет", - сказано в сообщении.

Накануне газета Koelner Stadt-Anzeiger со ссылкой на собственные источники сообщила, что вместе с мужчиной была задержана его жена - принявшая ислам гражданка Германии. У пары четверо детей. По информации издания, подозреваемый приехал в Германию в ноябре 2016 года, до сих пор он не был замечен в правонарушениях. Официально генпрокуратура информацию газеты не подтверждает.

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