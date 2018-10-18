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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 10:16 18.10.2018 - 10:16

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Берлина проверяет информацию о том, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен слишком часто привлекала к работе ведомства внешних консультантов, сообщает в четверг немецкий журнал "Шпигель".

"У.фон дер Ляйен может быть ответственной за то, что в течение долгого времени лица, которых нанимали со стороны, работали как рядовые сотрудники министерства", - пишет "Шпигель".

По данным издания, внешние консультанты слишком часто привлекались к работе по таким направлениям в министерстве, как информационные технологии и вопросы модернизации.

Прокуратура также проведет проверку информации о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определенному кругу лиц, а не после проведения тендера.

Жалоба в отношении У.фон дер Ляйен была направлена 30 сентября лицом, знакомым с ситуацией, однако его имя не называется.

1тэ аю

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