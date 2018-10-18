Прокуратура ФРГ начала проверку в отношении министра обороны из-за возможных нарушений в работе его ведомства
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Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Берлина проверяет информацию о том, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен слишком часто привлекала к работе ведомства внешних консультантов, сообщает в четверг немецкий журнал "Шпигель".
"У.фон дер Ляйен может быть ответственной за то, что в течение долгого времени лица, которых нанимали со стороны, работали как рядовые сотрудники министерства", - пишет "Шпигель".
По данным издания, внешние консультанты слишком часто привлекались к работе по таким направлениям в министерстве, как информационные технологии и вопросы модернизации.
Прокуратура также проведет проверку информации о том, что государственные заказы от министерства сразу поступали к определенному кругу лиц, а не после проведения тендера.
Жалоба в отношении У.фон дер Ляйен была направлена 30 сентября лицом, знакомым с ситуацией, однако его имя не называется.
1тэ аю
Интерфакс