Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 13:35

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура в Брауншвейге предъявила обвинения пятерым участникам так называемого "дизельного скандала", в том числе бывшему председателю правления автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Обвинения будет рассматривать экономическая палата местного земельного суда.

Как сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы, бывшим представителям менеджмента концерна предъявляются "множество правонарушений", в том числе "особо тяжкий случай обмана и нарушение закона о недобросовестной конкуренции".

Прокуратура считает, что "концерн с одобрения информированного обвиняемого, доктора Винтеркорна в ноябре 2014 года провел обновление программного обеспечения на сумму в 23 миллиона евро".

Это обновление было "бесполезным и должно было служить для того, чтобы скрыть настоящую причину повышенных вредных выбросов при нормальной эксплуатации автомобиля", сказано в сообщении.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) пришла к предварительному заключению, что немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) состояли в сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

ЕК направила автопроизводителям уведомления о претензиях, посчитав, что они нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза в период с 2006 по 2014 гг., координируя между собой технические стандарты, "нацеленные на ограничение конкуренции в плане инноваций для двух систем снижения выбросов".

Речь идет о системах каталитического восстановления, используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей.

В сентябре 2015 года в результате инициированных властями США расследований VW вынужден был признать, что более чем на 10 млн проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв машин компании для устранения фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $18 млрд в рамках урегулирования скандала.

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