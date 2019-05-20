Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 9:21

Стокгольм. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Швеции в понедельник запросила у судебных властей ордер на арест журналиста и основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, сообщают шведские СМИ.

"Я прошу окружной суд арестовать Ассанжа в его отсутствии в связи с его возможной причастностью к делу об изнасиловании", - заявил представитель прокуратуры Швеции.

"Если суд примет решение о его задержании, то мы выдадим европейский ордер на его задержание и на последующую передачу шведским властям", - добавил он.

На прошлой неделе прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Ассанжа по делу об изнасиловании. Предварительное расследование в отношении основателя Wikileaks в Швеции было прекращено в мае 2017 года.

В прокуратуре пояснили, что поскольку Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции в Швецию.

В Швеции Дж.Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам журналист заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

В апреле британский суд отправил основателя Wikileaks Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks.

1бф аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!