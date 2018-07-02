Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 18:31 02.07.2018 - 18:31

Сеул. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест председателя совета директоров национального авиаперевозчика Korean Air Чо Ян Хо в рамках расследования о растрате, хищениях, коррупции, злоупотреблении доверием в ходе управления компанией и нарушении миграционного законодательства, сообщает агентство "Рёнхап".

По данным следствия, Чо Ян Хо незаконным образом передавал контракты Korean Air компаниям, связанным с его семьей, и тем самым нанес ущерб в размере около 20 млрд южнокорейских вон ($18 млн).

Как пишет South China Morning Post, 69-летнего главу Korean Air также обвиняют в уклонении от уплаты налогов на наследство в сумме свыше 50 млрд вон ($45 млн). Кроме того, предполагается, что он скрывал от налоговых органов зарубежные активы на более чем 1 млрд вон.

Топ-менеджер также оплачивал счета семейных юристов из средств Korean Air.

Еще один пункт обвинения - присвоение прибыли от подпольной аптеки рядом с университетом, который связан с семейной бизнес-империей Чо.

С апреля следователи допросили его супругу и двух дочерей и несколько раз вызывали самого Чо Ян Хо, в том числе в прошлый четверг, когда допрос затянулся на 15 часов. Предполагается, что на этой неделе Чо Ян Хо предстанет перед судом для официального предъявления обвинений.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ им

Neuer Inhalt Horizontal Line