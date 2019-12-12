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Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральные прокуроры в Нью-Йорке попросили федерального судью отменить залог для Льва Парнаса, который якобы выполнял указания адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, и посадить его в тюрьму до суда, сообщает CNN.

Отмечается, что согласно ходатайству прокуроров, Парнас якобы не раскрыл $1 млн, которые он получил с российского банковского счета за месяц до того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний США.

Кроме того, прокуроры обвинили одного из адвокатов Парнаса в предоставлении правительству неполной или не совсем точной информации об активах и доходах их клиента.

В ходатайстве не указывается, кто именно из двух адвокатов Парнаса предоставил неверные сведения, а также нет дополнительных данных о выплате $1 млн.

Прокуроры также отметили, что есть риск того, что Парнас попытается сбежать.

"Его попытки ввести в заблуждение досудебные службы и правительство относительно его активов и доходов в попытке добиться освобождения - в сочетании с его последней попыткой ввести в заблуждение досудебные службы относительно условий его освобождения- только усугубляют и без того экстремальный риск бегства", - написали они.

В свою очередь адвокат Парнаса Джозеф Бонди заявил: "Мы получили правительственный документ, мы не согласны с ним в материальном отношении, мы подадим наш ответ в письменной форме, и мы с нетерпением ожидаем рассмотрения этих претензий в суде".

В октябре стало известно, что Лев Парнас и Игорь Фруман - выходцы из бывших советских республик - являются фигурантами дела о нарушении правил финансирования избирательных кампаний США. Их обвиняли, в частности, в совершении пожертвований в интересах неназванного официального лица из украинского руководства.

Затем Парнас якобы заявлял своим доверенным лицам, что Трамп поручил ему "секретную миссию" - убедить Киев начать расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. По словам Парнаса, Джулиани должен был передавать указания президента, а он, владеющий бегло русским языком, и Фруман, имеющий множество деловых контактов на Украине, непосредственно действовать на месте событий.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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