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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 16:59 10.10.2018 - 16:59

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила, что промежуточным выборам, запланированным на ноябрь 2018 года, угрожают кибератаки со стороны хакеров из России и прочих стран мира.

В ходе слушаний в комитете сената США по внутренней безопасности и правительственным делам она заявила, что распространение вредоносных программ привело к "вспышке кибератак и уязвимостей в киберпространстве".

"Мы... не потерпим подобные атаки и не позволим им снова случиться", - приводит американский телеканал Эй-Би-Си слова К.Нильсен.

"Когда до промежуточных выборов остались недели, важнейшей темой для большинства американцев остается вмешательство России в наши выборы в 2016 году", - сказала она.

По словам К.Нильсен, ее ведомство делает все возможное, чтобы оградить приближающиеся промежуточные выборы от иностранного вмешательства.

Промежуточные выборы в США крайне важны, так как могут существенно изменить баланс сил между республиканцами и демократами. Американцам в ноябре предстоит избрать всех 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. В настоящее время республиканцы удерживают большинство в обеих палатах конгресса США. Промежуточные выборы состоятся 6 ноября.

1кю аю др

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