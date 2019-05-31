Токио. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Розничные продажи в Японии в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.
В годовом выражении они увеличились на 5%.
Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и второго - на 0,8%. В марте розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 1% за год.
При этом продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце рухнули на 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 0,9%. В марте они увеличились на 0,5%, согласно пересмотренным данным.
Тем временем объем промышленного производства в Японии в апреле, согласно предварительным данным, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в марте.
Аналитики прогнозировали подъем всего на 0,2%.
Однако промпроизводство в годовом выражении снизилось на 1,1% после падения на 4,3% в марте.
Безработица в стране в апреле опустилась до 2,4% с 2,5% в предшествующий месяц, как и ожидалось. Таким образом, она продолжает находиться около минимальных отметок с 1990-х годов.
Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 163 открытых вакансий, как и в марте.
Число новостроек в апреле сократилось на 5,7% (до 931 тыс. в пересчете на годовые темпы) после скачка на 10% месяцем ранее.
Производство автомобилей в марте уменьшилось на 4,1% в годовом выражении после роста на 0,9% в предыдущий месяц.
Кроме того, индекс потребительского доверия в мае опустился до 39,4 пункта по сравнению с 40,4 пункта в прошлом месяце. Это стало неожиданностью, поскольку средний прогноз аналитиков предполагал подъем до 40,6 пункта.
Служба финансово-экономической информации
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