Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 9:50

Токио. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Розничные продажи в Японии в апреле не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

В годовом выражении они увеличились на 5%.

Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2% и второго - на 0,8%. В марте розничные продажи выросли на 0,2% за месяц и на 1% за год.

При этом продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце рухнули на 1,8% в годовом выражении. Эксперты предполагали менее значительное сокращение - на 0,9%. В марте они увеличились на 0,5%, согласно пересмотренным данным.

Тем временем объем промышленного производства в Японии в апреле, согласно предварительным данным, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на аналогичную величину в марте.

Аналитики прогнозировали подъем всего на 0,2%.

Однако промпроизводство в годовом выражении снизилось на 1,1% после падения на 4,3% в марте.

Безработица в стране в апреле опустилась до 2,4% с 2,5% в предшествующий месяц, как и ожидалось. Таким образом, она продолжает находиться около минимальных отметок с 1990-х годов.

Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 163 открытых вакансий, как и в марте.

Число новостроек в апреле сократилось на 5,7% (до 931 тыс. в пересчете на годовые темпы) после скачка на 10% месяцем ранее.

Производство автомобилей в марте уменьшилось на 4,1% в годовом выражении после роста на 0,9% в предыдущий месяц.

Кроме того, индекс потребительского доверия в мае опустился до 39,4 пункта по сравнению с 40,4 пункта в прошлом месяце. Это стало неожиданностью, поскольку средний прогноз аналитиков предполагал подъем до 40,6 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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