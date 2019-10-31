Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 7:20

Пекин. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе - индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Подындекс объема производства в прошлом месяце опустился до 50,8 пункта с 51,9 пункта, индикатор новых заказов - до 49,6 пункта с 50,5 пункта.

Индикатор новых экспортных заказов, являющийся важным показателем спроса на китайские товары за рубежом, уменьшился до 47 пунктов с 48,2 пункта в сентябре.

Между тем официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения - до 53,6 пункта.

Производственный PMI рассчитывается на основе результатов опроса, который направляется примерно в 3 тыс. компаний из 31 сектора промышленности, в то время как PMI сферы услуг учитывает сведения 4 тыс. компаний из 37 секторов.

Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

Служба финансово-экономической информации

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