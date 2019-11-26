Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 2:33

Вашингтон. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Гражданку КНР Юцзин Чжан, незаконно проникшую на территорию клуба президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-бич, приговорили к восьми месяцам лишения свободы, сообщает ABC News со ссылкой на представителя Минюста.

По словам источника телеканала, гражданка Китая была признана виновной в незаконном проникновении на территорию ограниченного доступа и даче ложных показаний. В результате она была приговорена к восьми месяцам тюрьмы и двум годам контролируемого освобождения.

Согласно документам федерального окружного суда Южной Флориды, Юцзин Чжан проникла на территорию клуба 30 марта.

Первоначально женщина убедила охранников, что собирается воспользоваться местным бассейном. После того как один из охранников подтвердил, что ее фамилия совпадает с фамилией одного из членов клуба, она смогла проникнуть на территорию.

Там она заявила, что прибыла для участия в некоем мероприятии китайско-американской ассоциации под эгидой ООН. Она показала сотруднику безопасности якобы приглашение на событие, однако он не смог прочитать их, так как текст был на китайском языке.

После этого Юцзин Чжан была задержана сотрудниками спецслужбы США. Во время обыска у нее обнаружили четыре сотовых телефона, ноутбук и жесткий диск. Помимо прочего, первоначально сообщалось, что был обнаружен флэш-накопитель, на котором хранились вредоносные программы, но позже эти данные были опровергнуты.

Отмечается, что следователи предполагали, что Чжан может быть связана с китайской разведкой, однако данные подозрения не подтвердились.

При этом китаянка отказалась от государственного защитника и представляла себя сама. Во время судебного разбирательства она продолжала настаивать, что не сделала ничего плохого.

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