Пропавший глава Интерпола помещен под стражу в Пекине - СМИ
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Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд".
По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом, указывается, что место его нахождения держится в тайне.
По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.
Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай.
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Интерфакс