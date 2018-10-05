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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 14:55 05.10.2018 - 14:55

Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд".

По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом, указывается, что место его нахождения держится в тайне.

По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай.

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