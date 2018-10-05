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Париж. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине, сообщает в пятницу газета "Монд".

По ее информации, французские следователи считают, что Мэн Хунвэй не просто пропал в Китае, а помещен под стражу. При этом, указывается, что место его нахождения держится в тайне.

По данным газеты, задержание связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование в связи с исчезновением главы Интерпола после того, как в конце сентября он уехал в Китай. О его исчезновении французским властям рассказала супруга Мэна Хунвэя, которая живет в Лионе, где находится штаб-квартира Интерпола.

"Монд" отмечает, что это уже не первый подобный случай " исчезновения" иностранных высокопоставленных официальных лиц в Китае: сотрудники китайских правоохранительных органов задерживают людей во время их поездок в связи с их личными или профессиональными делами, а затем ограничивают их свободу и допрашивают. Иногда это длится на протяжении нескольких месяцев.

В самом Интерполе ранее в пятницу заявили, что это дело касается властей Франции и Китая. "Это дело для соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", - говорится в заявлении Интерпола. При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази. До того, как стать главой организации, Мэнй Хунвэй занимал должность замглавы министерства государственной безопасности КНР.

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Интерфакс