Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 17:41

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что пропаганда боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) провалилась.

"Боевики ИГ используют интернет лучше, чем кто-либо еще, но они потерпели ужасное поражение везде, где это возможно: это касается тех людей, кто особо восприимчив к их пропаганде", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что ИГ полностью разгромлена в Сирии.

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