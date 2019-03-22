Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что пропаганда боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) провалилась.
"Боевики ИГ используют интернет лучше, чем кто-либо еще, но они потерпели ужасное поражение везде, где это возможно: это касается тех людей, кто особо восприимчив к их пропаганде", - написал Д.Трамп в Twitter.
Ранее в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что ИГ полностью разгромлена в Сирии.
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