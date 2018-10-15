Пропускной пункт вновь заработал на сирийско-израильской границе (версия 3)
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*** Открыт КПП "Насиб" на границе с Иорданией
(добавлены высказывания замкомандующего группировкой РФ в Сирии)
Эль-Кунейтра/Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Единственный официальный пункт пересечения границы Израиля и Сирии "Кунейтра" открыт после перерыва в несколько лет, передает корреспондент "Интерфакса".
На пропускном пункте с сирийской стороны прошла торжественная церемония его открытия. В мероприятии приняли участие официальные лица, российские и сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и полумесяца, которые развернули здесь пункт оказания медпомощи.
На сирийской стороне был поднят флаг Сирии. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону в сторону Израиля.
Условия для открытия КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.
Раньше пропускной пункт обслуживал в основном друзов, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.
Позже стало известно об открытии КПП "Насиб" на границе Сирии и Иордании.
Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, на иорданской стороне у КПП "Насиб" - важнейшего пропускного пункта на границе двух стран - выстроились десятки автомобилей. Сотрудники служб безопасности с собаками осматривают транспорт.
В то же время, по данным АП, погранпереход "Кунейтра" пока что доступен только для наблюдателей ООН.
Между тем рссийские военные назвали знаковым событием начало работы пункта пропуска "Эль-Кунейтра" на границе Сирии с Израилем.
"Сегодня знаменательный день. Впервые с 2012 года открылся переход "Эль-Кунейтра". Этому предшествовала громаднейшая работа, проведенная, прежде всего, вооруженными силами Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России", - сказал заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
В настоящее время "Эль-Кунейтра" - единственный официальный пункт пересечения границы Сирии и Израиля.
"Офицеры Минобороны России провели огромнейшую работу по разгрому террористов в этом районе, опираясь на российскую военную полицию, на местные власти. Также был проведен ряд переговоров с бандформированиями по их выводу", - сказал С.Кураленко.
"Сирийская сторона восстановила практически этот переход. Сегодня, вы видите, здесь находится много людей, они приветствуют флаг Сирийской Арабской Республики", - заявил С.Кураленко.
1фф ан
Интерфакс