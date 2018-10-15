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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 14:30 15.10.2018 - 14:30

*** Открыт КПП "Насиб" на границе с Иорданией

(обновленная версия, добавлена информация относительно КПП "Насиб")

Эль-Кунейтра/Дубай. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Единственный официальный пункт пересечения границы Израиля и Сирии "Кунейтра" открыт после перерыва в несколько лет, передает корреспондент "Интерфакса".

На пропускном пункте с сирийской стороны прошла торжественная церемония его открытия. В мероприятии приняли участие официальные лица, российские и сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и полумесяца, которые развернули здесь пункт оказания медпомощи.

На сирийской стороне был поднят флаг Сирии. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону в сторону Израиля.

Условия для открытия КПП появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращением миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.

Раньше пропускной пункт обслуживал в основном друзов, чья община после арабо-израильских войн оказалась по разные стороны границы.

По данным АП, погранпереход "Кунейтра" пока доступен только для наблюдателей ООН.

Между тем российские военные назвали знаковым событием начало работы пункта пропуска "Эль-Кунейтра" на границе Сирии с Израилем.

"Сегодня знаменательный день. Впервые с 2012 года открылся переход "Эль-Кунейтра". Этому предшествовала громаднейшая работа, проведенная, прежде всего, вооруженными силами Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России", - сказал заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

В настоящее время "Эль-Кунейтра" - единственный официальный пункт пересечения границы Сирии и Израиля.

"Офицеры Минобороны России провели огромнейшую работу по разгрому террористов в этом районе, опираясь на российскую военную полицию, на местные власти. Также был проведен ряд переговоров с бандформированиями по их выводу", - сказал С.Кураленко.

"Сирийская сторона восстановила практически этот переход. Сегодня, вы видите, здесь находится много людей, они приветствуют флаг Сирийской Арабской Республики", - заявил С.Кураленко.

В понедельник также стало известно об открытии на границе Сирии и Иордании КПП "Насиб", инфраструктуру которого помогли восстановить сирийским властям российские военные.

Там развернуты отделения встречи, медицинского осмотра, санитарно-эпидемиологической обработки, питания, отдыха, оформления документов, обеспечения одеждой, материального обеспечения, отправки беженцев к местам проживания.

"Было организовано взаимодействие с органами государственной власти Сирийской Арабской Республики по вопросам восстановления пункта пропуска "Насиб", а также инженерной разведки и разминирования пункта в целях обеспечения безопасности", - сказал журналистам на открытии пункта пропуска представитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии подполковник Константин Григорьев.

В администрации провинции Деръа, на территории которой расположен пропускной пункт со стороны Сирии, ранее сообщили журналистам, что КПП "Насиб" работает в штатном режиме в обе стороны, как для гражданских лиц, так и для транзитного транспорта.

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