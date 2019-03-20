Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - В ЕС до сих пор не имеют новостей относительно развития ситуации по Brexit и ждут письма от премьер-министра Терезы Мэй, о котором пишет пресса, сказал журналистам в среду в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Просьба Великобритании о продлении сроков Brexit в ЕС еще не поступала", - заявил собеседник СМИ, отметив, что, если таковая будет во время дискуссии по Brexit на саммите Евросоюза 21 марта, руководители стран ЕС ее обсудят.

"Нет просьбы Соединенного Королевства о продолжении переговоров в рамках статьи 50 (Договора о ЕС - ИФ). Такая просьба, может быть, поступит, а может быть - нет. Считаю, что вновь надо доказать наше терпение, которое мы постоянно демонстрировали в ходе переговоров. Но если позднее, полагаю, во время завтрашнего заседания, у британской стороны возникнут какие-либо намерения (перенести дату Brexit - ИФ), мы это узнаем завтра во время совещания", - отметил чиновник.

На данный момент, продолжил он, ему нечего добавить. В ЕС считали, что к утру среды ситуация станет более ясной, но этого не произошло. Чиновник также предупредил, что не будет спекулировать на тему о сроках предполагаемой отсрочки Brexit в нынешних обстоятельствах.

Чиновник ЕС объяснил порядок дискуссии по Brexit в четверг. До того, как руководители 27 стран Евросоюза начнут свои дебаты без Великобритании в контексте статьи 50, Т.Мэй выступит перед ними и изложит "свои планы и свою оценку ситуации в Соединенном Королевстве".

Затем состоятся дебаты в составе 27 остающихся в ЕС стран. "И эти дебаты, конечно, включат также подготовку в перспективе Brexit "без сделки", - добавил функционер ЕС.

Отвечая на вопросы, он заявил, что возникшая неопределенность вокруг Brexit произошла не по вине ЕС. Собеседник журналистов сказал, что председатель Евросовета Дональд Туск работает в среду над своим письмом к главам государств и правительств стран Евросоюза, в котором будут "интересные элементы" по Brexit.

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