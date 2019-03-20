Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 17:55

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что просьба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года вызывает много вопросов.

"Просьба премьер-министр Мэй о переносе (срока Brexit с 29 марта - ИФ) на 30 июня имеет преимущества, при этом вызывает много вопросов правового и политического характера. Лидеры (ЕС) обсудят это завтра", - сказал Д.Туск в среду на пресс-конференции.

Он отметил, что не предвидит "чрезвычайного заседания Европейского совета".

"Если лидеры одобрят рекомендации Т.Мэй, и если на следующей неделе их одобрит Палата общин, мы доработаем и официально оформим решение о продлении (срока Brexit) в письменной процедуре", - сказал Д.Туск.

Вместе с тем, он отметил, что в случае необходимости он "немедленно" предложит членам ЕС встретиться на следующей неделе в Брюсселе.

Ранее Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. Ожидается, что этот вопрос лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите на этой неделе.

1кю ар

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