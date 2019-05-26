Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 19:43

Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Главный кандидат на выборах в Европарламент от Европейской народной партии, представитель немецкого Христианско-социального союза Манфред Вебер заявил, что главная новость по итогам воскресных выборов состоит в том, что демократия в ЕС жива.

"Хорошая новость сегодняшнего дня состоит в том, что европейская демократия жива. Это самая главная новость. Это четкая поддержка Европейского парламента в предстоящих переговорах", - заявил Вебер, выступая перед коллегами по партии.

По его словам, результаты немецких христианских демократов могли быть лучше, но и те, что получились, дают ХДС право на лидерство в парламенте ЕС.

"Мы хотели бы лучшего результата, но в Германии у союза есть четкий запрос на руководство", - сказал Вебер.

По данным экзит-пола телеканала "ЦДФ", блок канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС теряет много голосов по сравнению с предыдущими выборами, но все равно лидирует по уровню поддержки в Германии с 27,5% голосов.

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