Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 19:18

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Тысячи протестующих вышли в четверг в центр Гонконга с американскими флагами в знак благодарности президенту США Дональду Трампу за подписание законопроектов по Гонконгу, сообщило в четверг издание The Los Angeles Times.

По данным издания, многие демонстранты держали плакаты с надписями: "Освободить Гонконг, революция нашего времени" и "Спасибо, мистер Трамп".

"Трамп хотел сделать нам подарок на День Благодарения, и мы рады его принять", - заявили участники акций.

Они отметили, что подписанные Трампом законопроекты "дают надежду".

Ранее в четверг Трамп подписал два законопроекта по Гонконгу, представленные двумя палатами американского Конгресса.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.

Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров.

Одобрение законопроектов Конгрессом вызвало решительный протест в Пекине.

После их подписания Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, о чем заявил МИД КНР.

"Мы призываем американскую сторону не занимать упрямую позицию, в противном случае китайская сторона примет решительные меры по противодействию, и все последствия за это будут нести США", - говорится в распространенном ведомством заявлении.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп достаточное время сомневался в том, следует ли подписывать законопроекты из опасений, что это может нанести вред продолжающимся переговорам по торговому соглашению между США и Китаем.

1ви ар де

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