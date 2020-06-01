Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 10:06

*** Пожарные ликвидировали возгорание

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне в ночь на понедельник протестующие устроили поджог Епископальной церкви Святого Иоанна на площади Лафайет у Белого дома, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на полицию.

По данным полиции, поджог был устроен в подвальном помещении церкви.

Отмечается, что вскоре после 22:00 в воскресенье по местному времени (5:00 мск понедельника) кто-то сорвал американский флаг, который находился у церкви и, вероятно, бросил его в огонь, разбив при этом окно в здании.

Кроме того, стены церкви были исписаны граффити "Дьявол находится на той стороне улицы".

Как сообщает газета, пожарные вскоре ликвидировали возгорание.

По данным представителя пожарной службы Вито Маггиоло, пожар не нанес зданию существенного ущерба.

Епископ Епископальной Епарихии Вашингтона Марианн Будде сообщила, что возгорание произошло в помещении церковной начальной школы. По ее словам, никто из служащих церкви не находился в здании во время пожара.

Епископальную церковь Святого Иоанна с момента ее возведения в 1816 году посещал каждый президент США, начиная с Джеймса Мэдисона, четвертого президента США.

За исключением Ричарда Никсона каждый президент посещал службы в день инаугурации, большинство из которых прошли в этой церкви.

В 1960 году Епископальная церковь Святого Иоанна была объявлена национальным историческим памятником.

Протесты в Вашингтоне проходят наравне с выступлениями по всей стране в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

1ви ар

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