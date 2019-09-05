Гонконг. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Участники акций протеста в Гонконге считают недостаточными уступки администрации и намерены продолжать демонстрации, сообщает агентство Associated Press.

После того, как накануне глава администрации Гонконга Кэрри Лэм сообщила об отказе от планов внести изменений в закон об экстрадиции, которые изначально спровоцировали протесты, некоторые активисты в ночь на четверг вышли на улицы. Они скандировали лозунг: "Все пять требований и ни одним меньше". Тем не менее, речь пока не идет о массовых акциях протеста.

Демонстранты требуют также независимого расследования в отношении, по их мнению, жестоких и неправомерных действий полиции против протестующих. Кроме того, они выступают за незамедлительное освобождение всех задержанных участников протестов, а также против приравнивания протестов к беспорядкам. Последний пункт их требований - определять главу Гонконга путем прямых выборов, без вмешательства властей.

Сразу же после того, как Кэрри Лэм объявила об отказе от поправок к законопроекту, на онлайн-форумах, используемых участниками протестов, появились призывы к новым акциям. В частности, массовая демонстрация планируется в субботу. Протестующие намерены заблокировать движение транспорта, связывающего центр Гонконга и аэропорт.

Кэрри Лэм со своей стороны в четверг призвала протестующих прекратить демонстрации и начать диалог. Она указала, что понимает их недовольство.

"Многим из нас очевидно, что недовольство в обществе уходит за пределы этого законопроекта (изначально спровоцировавшего демонстрации - ИФ)", - сказала она.

По ее словам, она отказалась от изменения закона об экстрадиции с тем, чтобы "помочь предотвратить насилие и остановить как можно скорее хаос, возобновить общественный порядок и помочь продвижению экономики и улучшения условий жизни".

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

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