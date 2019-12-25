Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 15:36

Брюссель. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Выступающие против правительства Ирака демонстранты подожгли штаб-квартиры проиранского ополчения - движений "Бадр" и "Ассаиб Ахль аль-Хакк" - в городе Эд-Дивания, сообщают в среду западные СМИ.

Демонстранты атаковали офисы этих движений после того, как накануне в местной больнице скончался один из активистов, чью машину подорвали 15 декабря к югу от Багдада.

СМИ напоминают, что лидер "Ассаиб Ахль аль-Хакк" Каис аль-Хазали находится под санкциями США по обвинению в причастности к нарушениям прав человека.

Кроме Эд-Дивании, в среду демонстрации проходили в Багдаде, Кербеле и Басре. Так, в Басре протестующие блокировали дороги при помощи подожженных шин.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 460 человек, 25 тыс. человек были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

Премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку, однако пока что исполняет обязанности главы правительства. Между тем, переговоры о выборе нового премьера все еще не дают результатов.

СМИ напоминают, что ранее проиранские силы делали ставку на Кусейя ас-Сухейла - министра высшего образования в правительстве Махди. Однако против этой кандидатуры выступил спикер парламента суннит Мухаммед аль-Халбуси. Теперь, утверждают СМИ, ориентирующиеся на Тегеран силы отдают предпочтение губернатору провинции Басра Ассааду аль-Айдани.

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