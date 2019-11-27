Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 23:58

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.

Сотрудники консульства были эвакуированы незадолго до того, как демонстранты ворвались в здание, сообщили представители полиции и гражданской обороны.

Сообщений о жертвах не поступало.

После инцидента местные власти ввели комендантский час, отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что власти Ирака вынуждены приостанавливать работу школьных и муниципальных учреждений в центральных и южных районах страны в связи с масштабными акциями протеста.

Рост напряженности, в частности, отмечен в священном для шиитов городе Кербела, где накануне погиб, как минимум, один демонстрант после того, как полицейский спецназ открыл огонь по протестующим. В результате религиозные власти на два дня, начиная со среды, закрыли сеть частных школ, относящиеся к их компетенции и расположенные в Кербеле и Эн-Наджафе.

На два дня закрыли школы в расположенной южнее Эн-Насирии.

По данным СМИ, беспорядки продолжаются и в Багдаде.

Всего, уточняет агентство Associateв press, за последние 24 часа на юге Ирака и в Багдаде зафиксирована гибель шести протестующих. Также сообщается о 100 пострадавших за два дня беспорядков в городе Эль-Хилла.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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