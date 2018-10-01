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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 9:08 01.10.2018 - 09:08

Мадрид. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Каталонии - в годовщину референдума о независимости - протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути на северо-востоке региона с требованиями провести новое голосование по статусу Каталонии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В городе Жирона сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, и полиция пытается сдерживать протестующих. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

Проходящие в понедельник акции протеста были организованы "Комитетом обороны республики" - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

Акции протеста в Каталонии начались на прошлой неделе. В субботу, 29 сентября, в Барселоне шестеро протестующих были задержаны в ходе столкновения с полицейскими. Десять человек получили ранения.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным. Ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон был вынужден уехать из страны.

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