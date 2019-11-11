Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 11:59

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Участники демонстраций за независимость Каталонии в понедельник заблокировали автомагистрали, которые ведут в центральную Испанию и Францию, сообщает агентство ЭФЭ.

Протестующие перекрыли дороги своими автомобилями. По их словам, цель акции заключается в том, чтобы мировое сообщество "заставило Испанию понять, что единственный способ (урегулирования конфликта - ИФ) - это сесть и начать переговоры".

В приграничных пунктах со стороны Франции и центральной Испании значительно усилено присутствие полиции.

Демонстрация проходит на фоне состоявшихся накануне внеочередных парламентских выборов в Испании. Согласно их результатам, первое место заняли социалисты, однако они не смогли получить большинство, и им придется вести переговоры о коалиционном правительстве.

По итогам выборов в Испании, второе место заняла консервативная Народная партия (87 мест), третье - ультраправая партия Vox (52 места), которая жесткую позицию по Каталонии и требует запрета всех партий, выступающих за независимость этого региона.

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