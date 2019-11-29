Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 8:54

Мадрид. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры профсоюзов в Колумбии, организующих акции протеста, призвали президента страна Ивана Дуке к переговорам, сообщают в пятницу испаноязычные СМИ.

В Национальном забастовочном кабинете, объединяющем профсоюзы, студентов и университетских преподавателей, заявили, что правительство должно начать "инклюзивный, демократический и эффективный диалог". При этом они отметили, что намерены продолжать протестные акции.

Днем ранее сотни людей вышли на улицы столицы Колумбии в знак протеста против социальной и экономической политики правительства. А в среду подобные многотысячные акции прошли не только в Боготе, но и в городах Кали и Медельин.

Массовые антиправительственные акции продолжаются в Колумбии с прошлой недели, за это время были задержаны почти 200 человек.

На фоне критики президент Колумбии Иван Дуке в минувшее воскресенье объявил о начале национального диалога, однако в переговоры он включил только мэров городов и других чиновников.

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