Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 20:20

Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько тысяч суданцев вновь собрались возле здания минобороны в Хартуме с требованием передать власть гражданскому руководству, сообщает агентство Associated Press.

По его информации, на демонстрации во вторник в Хартум прибыли работники железнодорожного транспорта из других городов. Они присоединились к демонстрантам в столице, которые с 6 апреля приходят к зданию оборонного ведомства и проводят там акции протеста.

Демонстранты вышли и на улицы в городе Омдурман - вторым по величине после Хартума в Судане. Также акции протеста организованы в городах в провинциях Кассала и Южный Кордофан.

Как сообщалось, во вторник президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провел встречу в Каире с лидерами ряда стран-членов Африканского союза вокруг ситуации в Судане. Участники встречи дали военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ.

В воскресенье организаторы протестов в Судане приостановили переговоры с находящимся у власти военным советом, заявив, что он не смог выполнить требование о немедленной передаче власти гражданскому правительству.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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