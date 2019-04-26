Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 15:05

Дубай. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Тысячи протестующих собрались в пятницу на площади перед комплексом зданий министерства обороны в столице Судана для проведения мусульманской пятничной молитвы, передают в пятницу западные СМИ.

Накануне демонстранты в очередной раз потребовали передачи власти от военного совета гражданским структурам.

Несмотря на международную поддержку протестующих, совет, состоящий из 10 человек, до сих пор не передал властные полномочия гражданским структурам, хотя три его члена подали в отставку в среду под давлением протестующих.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!