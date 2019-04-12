Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 18:38

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники протестов в Судане в пятницу требуют, чтобы Военный совет страны незамедлительно передал власть гражданскому переходному правительству, сообщает агентство Associated Press.

С таким призывом выступила в пятницу Ассоциация профессионалов Судана, возглавляющая протесты.

В своем заявлении протестное движение подвергло сомнению заверения военных в том, что они не хотят оставаться у власти в течение долгого времени. Ассоциация профессионалов Судана назвала эти обещания "обманом".

Протестующие обещают, что будут "сопротивляться" любыми мирными способами тем мерам, которые уже ввел Военный совет Судана. В частности, речь идет о введении режима ЧС и комендантского часа.

Ранее в пятницу глава политического комитета Военного совета страны генерал Омар Зейн аль-Абидин заявил, что военные не имеют никаких намерений"долго оставаться у власти.

"Вы ведем страну вперед... Мы пришли к власти для вас", - сказал О.Зейн аль-Абидин, обращаясь к жителям Судана.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

О.аль-Башир руководил Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международным уголовным судом в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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