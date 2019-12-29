Этот контент был опубликован 29 декабря 2019 г. 12:01

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Участникам антиправительственных акций протеста в Ираке уже в течение двух дней удается перекрывать доступ к нефтяному месторождению на юге Ирака - у Эн-Насирии, сообщают в воскресенье западные СМИ.

По данным СМИ, речь идет о первой успешной за период нынешних протестов подобной акции, которая привела к нарушению нормального режима работы на объекте нефтяной промышленности.

СМИ напоминают, что на этом месторождении, расположенном к 300 км южнее Багдада, добывают в день 82 тыс. баррелей нефти.

Кроме этого, в воскресенье продолжаются демонстрации в городах на юге Ирака.

При этом сидячие демонстрации уже несколько недель не дают работать в обычном режиме правительственным учреждениям и школам в этом регионе страны.

В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

Ранее парламент Ирака принял новый избирательный закон, однако намеков на скорые досрочные выборы пока нет.

Кроме этого, попытки согласовать кандидатуру нового премьер-министра взамен подавшего в ноябре в отставку Адиля Абдула Махди пока закончились неудачно.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 460 человек, 25 тыс. человек были ранены. При этом в ООН обвиняют местное ополчение в запугивании оппозиционных активистов, в их похищениях и убийствах.

1аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!