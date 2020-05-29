Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 9:51

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Участники протестов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда сожгли в ночь на пятницу здание отделения полиции в Миннеаполисе, сообщает агентство Associated Press.

Представитель местной полиции отметил, что все сотрудники были вовремя эвакуированы.

Протестующие провались через ограждения и подожгли здание. На видеозаписях и фотографиях, распространенных в соцсетях, видно, как участники беспорядков жгут также форму полицейских.

46-летний Флойд был задержан полицейскими в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы, что он не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал быстрее расследовать инцидент, повлекший беспорядки.

Между тем, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил власти штата в целях безопасности прислать подразделения Национальной гвардии.

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