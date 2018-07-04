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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 9:30 04.07.2018 - 09:30

Париж. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Беспорядки, вызванные гибелью молодого человека во время полицейской операции, продолжались всю ночь во французском городе Нант, сообщают в среду местные СМИ.

Протестующие поджигали автомобили, громили витрины магазинов. В результате между участниками беспорядков, большинство из которых были молодыми людьми, и полицейскими начались столкновения.

Агрессивно настроенные протестующие забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, в ответ на эти действия полицейские применили слезоточивый газ.

Однако, несмотря на столь серьезные беспорядки, полиция не произвела ни одного задержания в ночь на среду.

Согласно информации ряда французских СМИ, накануне вечером стражи порядка открыли огонь после того, как 22-летний водитель автомобиля отказался предоставить им документы. От полученных ранений молодой человек скончался.

Между тем, по данным телеканала БФМ-ТВ, этот мужчина ранее имел судимость за кражи. Кроме того, автомобиль, которым он управлял, находился под особым наблюдением полиции из-за подозрений, связанных с тем, что эту машину могли использовать для транспортировки наркотических веществ.

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