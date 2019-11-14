Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 8:45

***Из-за протестов школы в Гонконге закрыты до воскресенья

Гонконг. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Продолжающиеся в Гонконге протесты привели к отмене многих крупных международных мероприятий, в том числе в сфере бизнеса, спорта и культуры, сообщает агентство Bloomberg.

Организаторы различных мероприятий принимают подобные решения, опасаясь проблем с безопасностью.

Одним из последних таких решений стала отмена конференции Ассоциации авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона, которая должна была состояться на следующей неделе в Гонконге.

Еще несколько месяцев назад организаторы автогонок Формулы E, в которых участвуют электромобили с открытыми колёсами, также были вынуждены сообщить, что отменяют запланированный на февраль заезд.

Кроме того, весной в Гонконге должен состояться этап Мировой серии по регби-7, однако организаторы теперь ставят под вопрос возможность его проведения из-за ситуации с продолжающимися протестами.

Отменены также шоу фейерверков, театральных представлений, которые ежегодно проходят в Гонконге.

В последние несколько дней ситуация в Гонконге обострилась. Протестующие блокируют движение автомобилей и систему работы общественного транспорта. Повреждены сотни светофоров, участки автомобильных дорог, метро.

На фоне этой ситуации власти Гонконга продлили решение об отмене занятий в образовательных учреждениях до воскресенья. Изначально планировалось, что детские сады и школы возобновят работу в пятницу, однако теперь они будут закрыты до конца недели.

На такое шаг в Гонконге пошли из-за того, что во время протестов блокируется работа транспортной системы, в результате чего учащиеся не могут безопасно добраться до учреждений.

Руководство Гонконга призвало работодателей проявить гибкость в отношении тех сотрудников, "которые не могут приступить прийти на работу вовремя из-за проблем с движением на дорогах и работой общественного транспорта".

Как сообщалось, полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, двое из участников акций протеста получили ранения.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

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