Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:21

Стамбул. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Антиправительственные протесты в Ираке и Ливане подрывают влияние Ирана в регионе, которое заключалось в поддержке государств и вооруженных групп в этих странах, такое мнение публикует в среду турецкая газета "Сабах".

В комментарии издания, в частности утверждается, что помимо осуждения правящей элиты, протестующие в обеих странах требуют положить конец вмешательству Тегерана во внутреннюю политику государств.

Иран в свою очередь обвинил США, Саудовскую Аравию и Израиль в беспорядках в Ираке и Ливане, отмечая, что именно эти страны финансируют иностранное вмешательство в Ирак и Ливан.

Глава администрации президента Ирана Махмуд Вайези подчеркнул, что Тегеран всегда призывал "к миру и окончанию вмешательств иностранных сил в эти страны".

Ранее сообщалось, что волнения в Ираке вспыхнули на фоне высокого уровня безработицы, нехватки энергоресурсов и высокого уровня коррупции, однако позднее протесты трансформировались в антииранские выступления.

В Ливане тысячи жителей приняли участие в общенародной забастовке. Протесты в стране вспыхнули на фоне экономического кризиса, однако демонстранты требуют не только экономических, но и политических реформ.

В частности, протестующие требовали ухода в отставку правительства, которое поддерживало Иран.

Беспорядки в Ливане усилились после того, как лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что демонстрантами могут манипулировать политические соперники, критикующие его движение. Он также обвинил в спекуляции на протестах иностранные и региональные силы, настроенные против "Хезболлы", которая является союзником Ирана.

Накануне глава правительства Ливана Саад Харири в телеобращении объявил о том, что уходит в отставку.

1ви ар

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