Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 7:46

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в понедельник вечером был отдан лично президентом Дональдом Трампом в качестве "демонстрации силы" против протестующих, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.

По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка стране армейские подразделения.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения национальной гвардии.

Тем не менее, как сообщает АП, несмотря на принимаемые меры, подавить протестные акции в полной мере не удается.

Так, губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон был вынужден объявить о введении комендантского часа во вторник. В заявлении пресс-секретаря губернатора говорится, что к соблюдению вытекающих из этого требований будут привлечены полиция и национальная гвардия Арканзаса, а также силы Государственного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Новые меры предосторожности были предприняты властями в пригороде Чикаго, где два человека были смертельно ранены при пресечении беспорядков.

Власти потребовали от жителей "оставаться дома и держаться подальше от улиц" на следующий день после того, как акты насилия и вандализма захлестнули город Сисеро к западу от Чикаго. Около 60 человек были арестованы, в основном за кражу со взломом и нарушение правил обращения с оружием.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур заявил во вторник, что с начала протестов во втором по величине городе страны было арестовано более 2,7 тыс. человек.

Он отметил, что около 2,5 тыс. из них были арестованы за невыполнение требований разойтись или за нарушение комендантского часа. Остальным инкриминируются кражи со взломом, грабежи, нападения на сотрудников полиции и другие виды насилия.

Наличие пострадавших в ходе столкновений с протестующими вызывает возмущение и порождает чувства острейшей неприязни у сотрудников сил правопорядка.

Так, в штате Западная Виргиния был уволен гвардеец, который разместил в социальных сетях заявление, что он "начнет стрелять по протестующим боевыми патронами".

Силовые методы властей и угрозы привлечения к наведению порядка армии подвергаются критике со стороны отставных политиков и военных.

Так, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Майк Маллен заявил, что ему "стало плохо", когда он увидел, как бойцы национальной гвардии и другие сотрудники службы безопасности насильно убирают протестующих с площади возле Белого дома, чтобы облегчить Трампу прогулку в соседнюю церковь.

Назвав эту прогулку Трампа "трюком", Маллен написал во вторник в The Atlantic, что этим президент продемонстрировал "презрение" к правам мирных протестующих. Он добавил, что это также чревато дальнейшей политизацией армии.

Бывший президент Джордж Буш-младший в заявлении, опубликованном во вторник его офисом в Далласе, заявил, что он и его жена Лора "страдают от того, что Флойд был жестокого задушен, и обеспокоены несправедливостью и страхом, которые душат страну".

В то же время, акция в память Флойда прошла в Париже. Полиция применила слезоточивый газ в ответ на то, что участники несанкционированной демонстрации забрасывали полицейских камнями и устраивали поджоги. Аналогичная акция протеста прошла в Марселе, сообщат АР.

1гк ав

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