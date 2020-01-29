Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 8:27

Стамбул. 29 января. ИНТЕРФАКС - Сотни манифестантов собрались в среду у американских диппредставительств в городах Турции, они протестуют против плана урегулирования конфликта на Ближнем востоке, который огласил накануне президент США Дональд Трамп.

По сообщению региональных СМИ, в частности около 600 человек пикетируют здание консульства США в Стамбуле, полиция предпринимает повышенные меры безопасности. Около двух сотен человек протестуют у посольства США в Анкаре.

Накануне в МИД Турции заявили, что предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех.

В министерстве назвали этот план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Ранее этот план, предложенный США и поддержанный Израилем, отвергли палестинские власти.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

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